Пісний пиріг з капустою: простий рецепт від Тані Литвинової
Пиріг з капустою чудово підійде до святкового столу.
Тетяна Литвинова опублікувала в інстаграм рецепт пісного пирога з капустою, який легко готується та сподобається усій родині.
Читайте також Авторський рецепт куті з булгура із лаймом від Євгена Клопотенка
Пісний пиріг з капустою
- У мисці просійте борошно, щоб не було грудочок, змішайте з гарячою водою та оливковою олією, замісіть еластичне тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та дайте відпочити 25 хвилин.
- Для приготування начинки помийте, почистіть картоплю, відваріть та збийте міксером у пюре. У мисці змішайте квашену капусту з готовими грибами та тиквою, додайте картопляне пюре, сіль, перець, перемішайте.
- Розділіть тісто на дві частини, розкатайте коржі. Деко вистеліть пергаментом, викладіть перший корж, зверху – викладіть начинку, накрийте другим коржем, защепіть краї тіста, змастіть водою, посипте кунжутом.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг протягом 30 хвилин до готовності. Дістаньте пиріг з духовки, зніміть пергамент, викладіть на тарілку. Смачного!
Пісний пиріг з капустою – рецепт від Тані Литвинової у відео:
Поділитися новиною