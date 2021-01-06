Пиріг з капустою чудово підійде до святкового столу.

Тетяна Литвинова опублікувала в інстаграм рецепт пісного пирога з капустою, який легко готується та сподобається усій родині.

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Пісний пиріг з капустою

Інгредієнти:

– 300 г борошна;

– 0,5 ч. л розпушувача;

– 100 мл оливкової олії;

– 100 мл води;

– кунжут;

– сіль.



Інгредієнти для начинки:

– 300 г квашеної капусти;

– 100 г гарбуза;

– 100 г грибів;

– 100 г цибулі;

– 1 ст.л масла;

– сіль, перець;

– 100 г картопляного пюре.

У мисці просійте борошно, щоб не було грудочок, змішайте з гарячою водою та оливковою олією, замісіть еластичне тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою та дайте відпочити 25 хвилин. Для приготування начинки помийте, почистіть картоплю, відваріть та збийте міксером у пюре. У мисці змішайте квашену капусту з готовими грибами та тиквою, додайте картопляне пюре, сіль, перець, перемішайте. Розділіть тісто на дві частини, розкатайте коржі. Деко вистеліть пергаментом, викладіть перший корж, зверху – викладіть начинку, накрийте другим коржем, защепіть краї тіста, змастіть водою, посипте кунжутом. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг протягом 30 хвилин до готовності. Дістаньте пиріг з духовки, зніміть пергамент, викладіть на тарілку. Смачного!

Пісний пиріг з капустою – рецепт від Тані Литвинової у відео: