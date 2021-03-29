Мы подготовили для вас рецепт постного пирога с яблоками, который вы быстро и легко приготовите дома. Вкусный десерт понравится детям и взрослым.

Струдель – традиционный десерт австрийской кухни, который готовят из пресного теста с добавлением масла. Сладкий десерт обычно готовят с яблоками, но также добавляют вишни, мак, шпинат. Читайте также Рецепт шоколадного пудинга дома: нереальная вкуснятина, испеченная в духовке Рецепт пирога Ингредиенты:

– 200 граммов муки;

– 150 миллилитров воды;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 4 яблока;

– 50 граммов сахара;

– 50 граммов изюма;

– 1 чайная ложка корицы;

– 100 граммов грецких орехов;

– лимонный сок;

– сахарная пудра;

– соль. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку с теплой водой, добавьте соль, оливковое масло, замесите тесто. Накройте пищевой пленкой, оставьте на 2 часа. Помойте яблоки, очистите от косточек, нарежьте ломтиками. Изюм выложите в миску и залейте кипятком на пять минут. Орехи подсушите в духовке. В миске смешайте яблоки с изюмом, добавьте сахар, корицу, лимонный сок, оставьте на 10 минут. Из теста раскатайте тонкую лепешку, выложите орехи, яблоки с корицей, заверните в рулет. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться на 30 минут до золотой корочки. Готовый пирог достаньте из духовки, выложите на тарелку, задекорируйте сахарной пудрой. Приятного аппетита!