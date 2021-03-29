Как приготовить постный штрудель с яблоками: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт постного пирога с яблоками, который вы быстро и легко приготовите дома. Вкусный десерт понравится детям и взрослым.
Источник:24 канал
Струдель – традиционный десерт австрийской кухни, который готовят из пресного теста с добавлением масла. Сладкий десерт обычно готовят с яблоками, но также добавляют вишни, мак, шпинат.
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Рецепт пирога
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку с теплой водой, добавьте соль, оливковое масло, замесите тесто. Накройте пищевой пленкой, оставьте на 2 часа.
- Помойте яблоки, очистите от косточек, нарежьте ломтиками.
- Изюм выложите в миску и залейте кипятком на пять минут.
- Орехи подсушите в духовке.
- В миске смешайте яблоки с изюмом, добавьте сахар, корицу, лимонный сок, оставьте на 10 минут.
- Из теста раскатайте тонкую лепешку, выложите орехи, яблоки с корицей, заверните в рулет.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться на 30 минут до золотой корочки.
- Готовый пирог достаньте из духовки, выложите на тарелку, задекорируйте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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