Як приготувати пісний струдель з яблуками: домашній рецепт
Ми підготували для вас рецепт пісного пирога з яблуками, який ви швидко та легко приготуєте вдома. Смачний десерт сподобається дітям і дорослим.
Джерело:24 канал
Струдель – традиційний десерт австрійської кухні, який готують з прісного тіста з додаванням олії. Солодкий десерт зазвичай готують з яблуками, а також додають вишні, мак, шпинат.
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Рецепт пирога
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте борошно з теплою водою, додайте сіль, оливкову олію, замісіть тісто. Накрийте харчовою плівкою, залиште на дві години.
- Помийте яблука, почистіть від кісточок, наріжте скибочками.
- Родзинки викладіть у миску, залийте окропом на п'ять хвилин.
- Горіхи підсушіть у духовці.
- У мисці змішайте яблука з родзинками, додайте цукор, корицю, лимонний сік, залиште на 10 хвилин.
- З тіста розкатайте тонкий корж, викладіть горіхи, яблука з корицею, загорніть у рулет.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись на 30 хвилин до золотої скоринки.
- Готовий пиріг дістаньте з духовки, викладіть на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!
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