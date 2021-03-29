Ми підготували для вас рецепт пісного пирога з яблуками, який ви швидко та легко приготуєте вдома. Смачний десерт сподобається дітям і дорослим.

Струдель – традиційний десерт австрійської кухні, який готують з прісного тіста з додаванням олії. Солодкий десерт зазвичай готують з яблуками, а також додають вишні, мак, шпинат. Читайте також Рецепт шоколадного пудингу вдома: нереальна смакота, випечена в духовці Рецепт пирога Інгредієнти:

– 200 грамів борошна;

– 150 мілілітрів води;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 4 яблука;

– 50 грамів цукру;

– 50 грамів родзинок;

– 1 чайна ложка кориці;

– 100 грамів волоських горіхів;

– лимонний сік;

– цукрова пудра;

– сіль. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно з теплою водою, додайте сіль, оливкову олію, замісіть тісто. Накрийте харчовою плівкою, залиште на дві години. Помийте яблука, почистіть від кісточок, наріжте скибочками. Родзинки викладіть у миску, залийте окропом на п'ять хвилин. Горіхи підсушіть у духовці. У мисці змішайте яблука з родзинками, додайте цукор, корицю, лимонний сік, залиште на 10 хвилин. З тіста розкатайте тонкий корж, викладіть горіхи, яблука з корицею, загорніть у рулет. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись на 30 хвилин до золотої скоринки. Готовий пиріг дістаньте з духовки, викладіть на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!