Как приготовить постный суп из чечевицы с имбирем: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт вкусного постного супа с чечевицей и имбирем. Запишите себе рецепт.
Источник:24 канал
Ароматный и питательный суп из чечевицы быстро и легко готовится. Понравится тем, кто соблюдает пост и вегетарианцам.
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Рецепт супа
- Для приготовления супа тщательно промойте чечевицу водой. Выложите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения.
- Помойте, очистите морковь, нарежьте полукольцами, лук, чеснок – измельчить ножом. Очищенный имбирь – натрите на терке.
- Лук с морковью и чесноком – обжарьте на сковороде.
- В кастрюлю добавьте морковь, лук, чеснок, имбирь. Доведите до кипения и варите в течение 10 минут. Далее – добавьте куркуму, кориандр, перец, соль, перемешайте и готовьте еще 5 минут.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
- Снимите суп с огня, добавьте лимонный сок, нарезанную петрушку.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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