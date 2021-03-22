Мы подготовили для вас рецепт вкусного постного супа с чечевицей и имбирем. Запишите себе рецепт.

Ароматный и питательный суп из чечевицы быстро и легко готовится. Понравится тем, кто соблюдает пост и вегетарианцам.

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Рецепт супа

Ингредиенты:

– 200 граммов красной чечевицы;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 1 зубчик чеснока;

– 1/2 чайной ложки куркумы;

– 1/2 чайной ложки кориандра;

– петрушка;

– 5 граммов имбиря;

– 800 миллилитров воды;

– подсолнечное масло;

– лимонный сок;

– соль,

– перец.