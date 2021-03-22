Ми підготували для вас рецепт смачного пісного супу з сочевицею та імбиром. Запишіть собі рецепт.

Ароматний та поживний суп c сочевицею швидко та легко готується. Сподобається тим, хто дотримується посту та вегетаріанцям. Читайте також Як приготувати курячий бульйон з локшиною: домашній рецепт Рецепт супу Інгредієнти:

– 200 грамів червоної сочевиці;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 1 зубчик часнику;

– 1/2 чайної ложки куркуми;

– 1/2 чайної ложки коріандру;

– петрушка;

– 5 грамів імбиру;

– 800 мілілітрів води;

– соняшникова олія;

– лимонний сік;

– сіль;

– перець. Для приготування супу ретельно промийте сочевицю водою. Викладіть у каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння. Помийте, почистіть моркву наріжте напівкільцями, цибулю, часник – подрібніть ножем. Очищений імбир – натріть на тертці. Цибулю з морквою та часником – обсмажте на пательні. У каструлю додайте моркву, цибулю, часник, імбир. Доведіть до кипіння і варіть протягом 10 хвилин. Далі – додайте куркуму, коріандр, перець, сіль, перемішайте і готуйте ще п'ять хвилин. Петрушку помийте, подрібніть ножем. Зніміть суп з вогню, додайте лимонний сік, нарізану петрушку. Викладіть на тарілку. Смачного!