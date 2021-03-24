Пісна випічка теж смачна та ароматна, а готувати її не важче ніж звичайну. Володимир Ярославський впевнений, що вишневий тарт стане один із найулюбленіших ваших десертів!

Шеф-кухар Володимир Ярославський підготував для читачів, що дотримуються посту або просто не вживають вершкового масла та яєць смачний тарт з вишнями на кокосовому маслі.

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Рецепт вишневого тарту сподобається навіть тим, хто вживає продукти тваринного походження, адже структура десерту ніжна, а смак – неймовірний.

Тарт для тих хто дотримується посту, чи не їсть вершкового масла і яєць. А взагалі насправді просто дуже смачний тарт, який моя мама з'їла весь, коли спробувала, і відразу вирішила спробувати приготувати у себе вдома, – прокоментував Володимир Ярославський.

Рецепт пісного тарту з вишнями

Інгредієнти:

– 80 г кокосової олії;

– 40 г води;

– маленька дрібка солі;

– 50 г цукру;

– 100 г (4 ст.л) борошна;

– 4-5 г розпушувачу;

Для начинки:

– 400 г вишні без кісточок;

– 60 г цукру;

– 25 г борошна;

– 50 г води.