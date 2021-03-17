Рецепт теплого салата с томатами и кабачком: постное блюдо на каждый день
Салат с томатами и кабачком прекрасно дополнит постное меню. Запишите себе рецепт.
Источник:24 канал
Во время Великого поста в свое ежедневное меню добавьте этот рецепт. Легкий и полезный салат с томатами и кабачками понравится детям и взрослым.
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Рецепт салата
- Для приготовления салата помойте кабачок, нарежьте кольцами. Выложите в миску, добавьте масло соль, перец, перемешайте.
- Помойте перец, очистите от косточек.
- Томаты помойте, нарежьте ломтиками.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, выложите на противень кабачки, перец, томаты, отправьте запекаться в течение 20 минут до готовности.
- Выложите в миску, добавьте соль, перец, кунжут, масло, перемешайте.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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