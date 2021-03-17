Салат с томатами и кабачком прекрасно дополнит постное меню. Запишите себе рецепт.

Во время Великого поста в свое ежедневное меню добавьте этот рецепт. Легкий и полезный салат с томатами и кабачками понравится детям и взрослым.

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Рецепт салата

Ингредиенты:

– 1 кабачок;

– 1 сладкий перец;

– 2-3 томата;

– 30 граммов кунжута;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла;

– соль,

– перец.