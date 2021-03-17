Салат з томатами та кабачком чудово доповнить пісне меню. Запишіть собі рецепт.

Під час Великого посту у щоденне меню додайте цей рецепт. Легкий та корисний салат з томатами та кабачками сподобається дітям і дорослим.

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Рецепт салату

Інгредієнти:

– 1 кабачок;

– 1 солодкий перець;

– 2-3 томати;

– 30 грамів кунжуту;

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– сіль;

– перець.