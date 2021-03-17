Рецепт теплого салату з томатами та кабачком: пісна страва на кожен день
Салат з томатами та кабачком чудово доповнить пісне меню. Запишіть собі рецепт.
Джерело:24 канал
Під час Великого посту у щоденне меню додайте цей рецепт. Легкий та корисний салат з томатами та кабачками сподобається дітям і дорослим.
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Рецепт салату
- Для приготування салату помийте кабачок, наріжте кільцями. Викладіть у миску, додайте олію сіль, перець, перемішайте.
- Помийте перець, почистіть від кісточок.
- Томати помийте, наріжте скибочками.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, викладіть на деко кабачки, перець, томати, відправте запікатись протягом 20 хвилин до готовності.
- Викладіть у миску, додайте сіль, перець, кунжут, олію, перемішайте.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
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