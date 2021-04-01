Рецепт пісного гарбузового кексу з фініками від кондитерки Лізи Глінської
Нереально смачний та ароматний кекс за рецептом Лізи Глінської вже чекає коли ви його приготуєте!
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Якщо ви любите поласувати солоденьким – цей рецепт точно для вас! До речі, кекс повністю пісний, тому ви можете вживати його не задумуючись.
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Ліза Глінська впевнена, що рецепт смачного пісного кексу з гарбуза та фініків сподобається кожному члену вашої родини, а для його приготування вам потрібні звичайні інгредієнти.
Рецепт пісного кексу
- Наріжте фініки дрібними шматочками, попередньо видаліть з них кісточки.
- У великій мисці змішайте цедру та сік апельсина, цукор, натертий на дрібній тертці гарбуз та олію.
- Додайте до маси фініки та перемішайте.
- Змішайте борошно з розпушувачем та додайте до загальної маси. Ретельно вимішайте тісто для кексу.
- Змастіть форму для випікання кексу олією, викладіть у неї мигдалеві пластівці та зверху тісто.
- Випікайте кекс у розігрітій до 170 градусів духовці 40 – 50 хвилин.
- Готовий кекс вийміть з форми, доки ві ще гарячий.
- Охолодіть кекс при кімнатній температурі.
- Загорніть кекс в шар харчової плівки та залишіть на ніч "відпочити". Зранку наріжте кекс на шматочки та подавайте до столу.
Рецепт кексу з гарбуза та фініків – відео:
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