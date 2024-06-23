Результат будет потрясающим: как правильно добавлять лук при жарке мяса

Лук является почти обязательным атрибутом, когда речь идет о жарке мяса. Однако не все знают, как правильно его нужно добавлять на сковороду.

Все прекрасно знают, что жареное мясо будет куда аппетитнее и ароматнее, если готовить его вместе с луком. Овощ не только положительно влияет на структуру мяса, но и придает ему приятных вкусовых оттенков.

Читайте также Молодой картофель с мясом: приготовьте идеальное блюдо для семейного ужина

Как правильно добавлять лук к мясу

Мясо нужно жарить на хорошо разогретой сковороде. Так мы гарантируем, что оно прожарится равномерно. Именно поэтому сковороду сначала ставят на огонь и добавляют масло.

Иногда лук добавляют уже на этом этапе, но это большая ошибка. Так он сгорит еще до завершения приготовления мяса.

Замечательное сочетание / Фото Pixabay

Опытные повара советуют добавлять лук на сковороду уже в тот момент, когда на мясе уже появилась аппетитная корочка. Именно поэтому свинину или говядину стоит пожарить несколько минут с двух сторон, прежде чем добавлять лук.

Как надо нарезать лук

Обычно рекомендуют нарезать лук полукольцами. Тогда он будет долго готовиться и придаст мясу нужное количество вкуса и аромата.

Если же измельчить лук меньшими кусочками, то и готовой она будет куда быстрее мяса.