Усі чудово знають, що смажене м'ясо буде куди апетитнішим та ароматнішим, якщо готувати його разом з цибулею. Овоч не лише позитивно впливає на структуру м'яса, а й надає йому приємних смакових відтінків.

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Як правильно додавати цибулю до м'яса

М'ясо потрібно смажити на добре розігрітій сковороді. Так ми гарантуємо, що воно просмажиться рівномірно. Саме тому пательню спочатку ставлять на вогонь та додають олію.

Інколи цибулю додають вже на цьому етапі, але це велика помилка. Так вона згорить ще до завершення приготування м'яса.

Чудове поєднання / Фото Pixabay

Досвідчені кухарі радять додавати цибулю на пательню вже в той момент, коли на м'ясі вже з'явилася апетитна скоринка. Саме тому свинину або яловичину варто посмажити кілька хвилин з двох боків, перш ніж додавати цибулю.

Як треба нарізати цибулю

Зазвичай рекомендують нарізати цибулю півкільцями. Тоді вона довго готуватиметься та додасть м'ясу потрібну кількість смаку та аромату.

Якщо ж подрібнити цибулю меншими шматочками, то й готовою вона буде куди швидше за м'ясо.

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