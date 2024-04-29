Нет лучшего дополнения к ароматному мясу или сытному студню, чем пикантный хрен. От его запаха кружится голова, а вкус способен поразить любого.
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Хрен на Пасху
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Сначала тщательно вымойте корень хрена и почистите его от кожуры.
- Отварите и почистите свеклу.
- Далее хрен натрите на мелкую терку, а свекла – на грубую. Переложите натертый хрен в контейнер, в котором будете хранить готовый соус, к примеру, в стеклянной банке.
- Натертую свеклу положите в миску и залейте теплой кипяченой водой.
- Оставьте свеклу настаиваться при комнатной температуре на 10 – 15 минут. После этого отцедите воду через марлю и влейте жидкость в банку с хреном. Туда же добавьте соль, сахар и уксус, хорошо перемешайте и закройте крышкой.
- Поместите банку в холодильник на всю ночь. Утром пересыпьте соус в декоративную емкость и выставьте на пасхальный стол.