Нет лучшего дополнения к ароматному мясу или сытному студню, чем пикантный хрен. От его запаха кружится голова, а вкус способен поразить любого.

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Хрен на Пасху

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Сначала тщательно вымойте корень хрена и почистите его от кожуры.
  2. Отварите и почистите свеклу.
  3. Далее хрен натрите на мелкую терку, а свекла – на грубую. Переложите натертый хрен в контейнер, в котором будете хранить готовый соус, к примеру, в стеклянной банке.
  4. Натертую свеклу положите в миску и залейте теплой кипяченой водой.
  5. Оставьте свеклу настаиваться при комнатной температуре на 10 – 15 минут. После этого отцедите воду через марлю и влейте жидкость в банку с хреном. Туда же добавьте соль, сахар и уксус, хорошо перемешайте и закройте крышкой.
  6. Поместите банку в холодильник на всю ночь. Утром пересыпьте соус в декоративную емкость и выставьте на пасхальный стол.