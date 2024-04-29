Немає кращого доповнення до ароматного м'яса чи ситного холодцю ніж пікантний хрін. Від його запаху паморочиться голова, а смак здатен вразити будь-кого.
Цікаво Коли гості на порозі: як накрити стіл за 15 хвилин з "Водним Світом"
Хрін на Великдень
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Спочатку ретельно вимийте корінь хрону та почистіть його від шкірки.
- Відваріть та почистіть буряки.
- Далі хрін натріть на дрібну тертку, а буряки – на грубу. Перекладіть натертий хрін у контейнер, у якому будете зберігати готовий соус, наприклад, у скляну банку.
- Натертий буряк покладіть у миску та залийте його теплою кип'яченою водою.
- Залиште буряк настоюватися при кімнатній температурі на 10 – 15 хвилин. Після цього відцідіть воду через марлю та влийте рідину до банки з хроном. Туди ж додайте сіль, цукор та оцет, добре перемішайте і закрийте кришкою.
- Помістіть банку в холодильник на всю ніч. На ранок пересипте соус у декоративну ємність та виставте на великодній стіл.