Бюджетное блюдо с невероятным вкусом: как правильно тушить куриные желудочки
18 января 2024, 18:33Читати новину українською
Источник:Shuba
Вероятно, вы не обращаете внимания на куриные желудки, которые продают чуть ли не в каждом магазине. Это зря, ведь из них можно приготовить ароматное и питательное блюдо.
С этим рецептом желудочки получаются очень вкусные, поскольку процесс тушения делает ингредиенты более мягкими и позволяет обменяться ароматами. Их можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнение к гарнирам.
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Как готовить куриные желудочки
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
– 700 граммов куриных желудков;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 1 корень сельдерея;
– 4 зубчика чеснока;
– 6 шампиньонов;
– 2 столовые ложки томатного соуса;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 1,5 стакана воды;
– 0,5 чайной ложки перца;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка кари;
– 50 миллилитров подсолнечного масла;
– 30 граммов сливочного масла;
– 10 граммов зелени.
Приготовление:
- Куриные желудки тщательно почистьте от пленок и хорошо промойте. Далее нарежьте их небольшими кусочками.
- Лук измельчите, морковь и сельдерей порежьте соломкой, а шампиньоны и чеснок – пластинками.
- Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом, выложите в нее желудки и тушите на умеренном огне под крышкой, пока не испарится жидкость. На это уйдет около 15 – 20 минут.
- Добавьте лук, сельдерей с чесноком, перемешайте и тушите 10 минут. Далее положите морковь, шампиньоны и перемешайте.
- Добавьте томатный соус, сметану, соль, перец, карри, снова перемешайте. Налейте воду и тушите под крышкой 50 минут. Подавайте с гарниром, украсив зеленью.