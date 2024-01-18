З цим рецептом шлуночки виходять дуже смачні, оскільки процес тушкування робить інгредієнти м'якшими та дозволяє обмінятися ароматами. Їх можна подавати як самостійну страву чи доповнення до гарнірів.
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Як готувати курячі шлуночки
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Курячі шлунки ретельно почистьте від плівок і добре промийте. Далі наріжте їх невеликими шматочками.
- Цибулю подрібніть, моркву та селеру поріжте соломкою, а печериці та часник – пластинками.
- Розігрійте пательню з олією і маслом, викладіть в неї шлунки й тушкуйте на помірному вогні під кришкою, поки не випарується рідина. На це піде близько 15 – 20 хвилин.
- Додайте цибулю, селеру з часником, перемішайте і тушкуйте 10 хвилин. Далі покладіть моркву, печериці та перемішайте.
- Додайте томатний соус, сметану, сіль, перець, карі, знову перемішайте. Налийте воду і тушкуйте під кришкою 50 хвилин. Подавайте з гарніром, прикрасивши зеленню.