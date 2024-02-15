Воспользуйтесь этим простым рецептом. Вероятно, вы его повторите не раз.

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Как замариновать мидии

  • Время: 10 минут + 1 час на маринование
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Добавьте в кастрюлю порезанный лук, чеснок, специи, масло, уксус, соль, сахар и мидии. Залейте водой.
  2. Варите мидии 3 минуты после закипания.
  3. Порежьте лимон на небольшие кусочки и добавьте к мидиям.
  4. Переложите в банку, закройте и дождитесь полного охлаждения.