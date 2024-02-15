Воспользуйтесь этим простым рецептом. Вероятно, вы его повторите не раз.
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Как замариновать мидии
- Время: 10 минут + 1 час на маринование
- Порций: 4
Приготовление:
- Добавьте в кастрюлю порезанный лук, чеснок, специи, масло, уксус, соль, сахар и мидии. Залейте водой.
- Варите мидии 3 минуты после закипания.
- Порежьте лимон на небольшие кусочки и добавьте к мидиям.
- Переложите в банку, закройте и дождитесь полного охлаждения.