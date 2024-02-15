Скористайтеся цим простим рецептом. Ймовірно, ви його повторите не раз.

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Як замаринувати мідії

  • Час: 10 хвилин + 1 година на маринування
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Додайте у каструлю порізану цибулю, часник, спеції, олію, оцет, сіль, цукор та мідії. Залийте водою.
  2. Варіть мідії 3 хвилини після закипання.
  3. Поріжте лимон на невеликі шматочки та додайте до мідій.
  4. Перекладіть у банку, закрийте та дочекайтеся повного охолодження.