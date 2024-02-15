Как правильно готовить мидии: маринуем за 10 минут, как в Америке

15 февраля 2024, 16:48
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Источник:

_lady.stegantseva_

Кроме того, что мидии очень вкусные, они еще и полезны. А скорость приготовления вообще поразит любого.

Воспользуйтесь этим простым рецептом. Вероятно, вы его повторите не раз.

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Как замариновать мидии

  • Время: 10 минут + 1 час на маринование
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 60 миллилитров воды;
– 50 миллилитров масла;
– 1 столовая ложка сахара;
– 0,5 столовой ложки соли;
– 3 – 4 лавровых листа;
– 8 – 12 горошинок перца;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– половинка лука;
– 2 столовые ложки уксуса 9%;
– 500 граммов замороженных мидий.

Приготовление:

  1. Добавьте в кастрюлю порезанный лук, чеснок, специи, масло, уксус, соль, сахар и мидии. Залейте водой.
  2. Варите мидии 3 минуты после закипания.
  3. Порежьте лимон на небольшие кусочки и добавьте к мидиям.
  4. Переложите в банку, закройте и дождитесь полного охлаждения.
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Автор: Ольга Котів