Как правильно готовить мидии: маринуем за 10 минут, как в Америке
15 февраля 2024, 16:48Читати новину українською
Источник:_lady.stegantseva_
Кроме того, что мидии очень вкусные, они еще и полезны. А скорость приготовления вообще поразит любого.
Воспользуйтесь этим простым рецептом. Вероятно, вы его повторите не раз.
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Как замариновать мидии
- Время: 10 минут + 1 час на маринование
- Порций: 4
– 60 миллилитров воды;
– 50 миллилитров масла;
– 1 столовая ложка сахара;
– 0,5 столовой ложки соли;
– 3 – 4 лавровых листа;
– 8 – 12 горошинок перца;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– половинка лука;
– 2 столовые ложки уксуса 9%;
– 500 граммов замороженных мидий.
Приготовление:
- Добавьте в кастрюлю порезанный лук, чеснок, специи, масло, уксус, соль, сахар и мидии. Залейте водой.
- Варите мидии 3 минуты после закипания.
- Порежьте лимон на небольшие кусочки и добавьте к мидиям.
- Переложите в банку, закройте и дождитесь полного охлаждения.