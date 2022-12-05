Морковное наслаждение: как приготовить идеальный овощной пирог

Морковный пирог – это особое блюдо, от которого не захотят отказываться даже дети. Случается, что он получается слишком сухим и помочь избежать этого помогут простые секреты.

Основой традиционного морковного пирога является натертая морковь. Кажется, здесь нет абсолютно ничего сложного, но стоит совершить всего одну ошибку – и пирог будет сухим, что очень далеко от того результата, на который мы надеемся.

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Идеальный морковный пирог: на что следует обращать внимание

Морковь, в зависимости от сорта, отличается хрусткостью, сочностью и количеством волокон. Готовя морковный пирог, следует останавливать свой выбор на тех сортах моркови, которые часто используют для соков.

Полезное лакомство / Фото Pixabay

Обычная терка для приготовления морковного пирога не подойдет, даже если вы планировали использовать ее мелкие отверстия. Если натереть морковь слишком грубо – пирог будет сухим, если очень мелко – овощ пустит слишком много сока.

Лучшим выбором будет терко, которое используют для натирания овощей на салаты. Это позволит сохранить сок, но вместе с тем обеспечить хорошее слияние овоща с тестом. Если морковь дала много сока, то лишнюю жидкость нужно слить, но без отжима массы.

Также не забудьте избавиться от верха моркови – обычно там собирается азот, из-за которого блюдо может получиться горьким. Горчинка в десерте не слишком желательна, так что не бойтесь отрезать слишком много верхушки.

Готовьте вкусно и узнайте, что делать, чтобы ваши блины никогда не были сухими.