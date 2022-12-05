Основою традиційного морквяного пирога є натерта морква. Здається, тут немає абсолютно нічого складного, але варто зробити всього одну помилку – і пиріг буде сухим, що дуже далеко від того результату, на який ми сподіваємося.

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Ідеальний морквяний пиріг: на що варто звертати увагу

Морква, в залежності від сорту, відрізняється хрусткістю, соковитістю і кількістю волокон. Готуючи морквяний пиріг, варто зупиняти свій вибір на тих сортах моркви, які часто використовують для соків.

Корисний смаколик / Фото Pixabay

Звичайне терко для приготування морквяного пирога не підійде, навіть якщо ви планували використовувати його дрібні отвори. Якщо натерти моркву надто грубо – пиріг буде сухим, якщо дуже мілко – овоч пустить занадто багато соку.

Найкращим вибором буде терко, яке використовують для натирання овочів на салати. Це дозволить зберегти сік, але разом з тим забезпечити гарне злиття овоча з тістом. Якщо морква таки дала багато соку, то зайву рідину потрібно злити, але без віджимання маси.

Також не забудьте позбутися верху моркви – зазвичай там збирається азот, через який страва може вийти гіркою. Гірчинка у десерті не надто бажана, тож не бійтеся відрізати занадто багато верхівки.

Готуйте смачно та дізнайтеся, що робити, аби ваші млинці ніколи не були сухими.