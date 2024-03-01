Нежнее завтрака вы еще не ели: элементарный рецепт воздушного скрембла
1 марта 2024, 13:43Читати новину українською
Источник:Shuba
Нежный и воздушный скрембл – отличная идея для завтрака. Он станет идеальной заменой обычной яичнице или омлету.
Яичный скрэмбл готовится очень просто и быстро. Для него вам не понадобится много сложных ингредиентов, а только куриные яйца, сливочное масло и сметана.
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Рецепт идеального скрембла
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 8 яиц;
– 8 миллилитров оливкового масла;
– 50 граммов масла 73%;
– 40 граммов сметаны;
– 60 граммов твердого сыра;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Помойте яйца и обсушите их полотенцем. Далее подготовьте сковороду, поставьте ее на огонь, налейте немного оливкового масла и бросьте туда же масло.
- В отдельную посуду разбейте яйца, хорошо смешайте их венчиком или вилкой. Добавьте соль по вкусу.
- Вылейте яйца на сковороду и начните помешивать. Это нужно делать постоянно, чтобы яичница не густела.
- Далее добавьте к яйцам сметану и продолжайте помешивать. Затем посыпьте яичницу натертым на крупной терке сыром. Перемешивайте блюдо до тех пор, пока сыр не расплавится.
- Готовый скрембл украсьте измельченной зеленью.