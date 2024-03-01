Нежнее завтрака вы еще не ели: элементарный рецепт воздушного скрембла

Нежный и воздушный скрембл – отличная идея для завтрака. Он станет идеальной заменой обычной яичнице или омлету.

Яичный скрэмбл готовится очень просто и быстро. Для него вам не понадобится много сложных ингредиентов, а только куриные яйца, сливочное масло и сметана.

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Рецепт идеального скрембла

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

– 8 яиц;– 8 миллилитров оливкового масла;– 50 граммов масла 73%;– 40 граммов сметаны;– 60 граммов твердого сыра;– щепотка соли.

Приготовление:

Помойте яйца и обсушите их полотенцем. Далее подготовьте сковороду, поставьте ее на огонь, налейте немного оливкового масла и бросьте туда же масло. В отдельную посуду разбейте яйца, хорошо смешайте их венчиком или вилкой. Добавьте соль по вкусу. Вылейте яйца на сковороду и начните помешивать. Это нужно делать постоянно, чтобы яичница не густела. Далее добавьте к яйцам сметану и продолжайте помешивать. Затем посыпьте яичницу натертым на крупной терке сыром. Перемешивайте блюдо до тех пор, пока сыр не расплавится. Готовый скрембл украсьте измельченной зеленью.