Яєчний скрембл готується дуже просто і швидко. Для нього вам не знадобиться багато складних інгредієнтів, а лише курячі яйця, вершкове масло і сметана.

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Рецепт ідеального скремблу

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Помийте яйця та обсушіть їх рушником. Далі підготуйте пательню, поставте її на вогонь, налийте трохи оливкової олії та вкиньте туди ж масло.
  2. В окремий посуд розбийте яйця, добре змішайте їх віничком або виделкою. Додайте сіль до смаку.
  3. Вилийте яйця на пательню і почніть помішувати. Це потрібно робити постійно, щоб яєчня не гусла.
  4. Далі додайте до яєць сметану і продовжуйте помішувати. Потім посипте яєчню натертим на грубій терці сиром. Перемішуйте страву доти, доки сир не розплавиться.
  5. Готовий скрембл прикрасьте подрібненою зеленню.