Яичный скрэмбл готовится очень просто и быстро. Для него вам не понадобится много сложных ингредиентов, а только куриные яйца, сливочное масло и сметана.

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Рецепт идеального скрембла

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Помойте яйца и обсушите их полотенцем. Далее подготовьте сковороду, поставьте ее на огонь, налейте немного оливкового масла и бросьте туда же масло.
  2. В отдельную посуду разбейте яйца, хорошо смешайте их венчиком или вилкой. Добавьте соль по вкусу.
  3. Вылейте яйца на сковороду и начните помешивать. Это нужно делать постоянно, чтобы яичница не густела.
  4. Далее добавьте к яйцам сметану и продолжайте помешивать. Затем посыпьте яичницу натертым на крупной терке сыром. Перемешивайте блюдо до тех пор, пока сыр не расплавится.
  5. Готовый скрембл украсьте измельченной зеленью.