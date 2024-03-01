Яичный скрэмбл готовится очень просто и быстро. Для него вам не понадобится много сложных ингредиентов, а только куриные яйца, сливочное масло и сметана.

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Рецепт идеального скрембла

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 8 яиц;

– 8 миллилитров оливкового масла;

– 50 граммов масла 73%;

– 40 граммов сметаны;

– 60 граммов твердого сыра;

– щепотка соли.

Приготовление:

Помойте яйца и обсушите их полотенцем. Далее подготовьте сковороду, поставьте ее на огонь, налейте немного оливкового масла и бросьте туда же масло. В отдельную посуду разбейте яйца, хорошо смешайте их венчиком или вилкой. Добавьте соль по вкусу. Вылейте яйца на сковороду и начните помешивать. Это нужно делать постоянно, чтобы яичница не густела. Далее добавьте к яйцам сметану и продолжайте помешивать. Затем посыпьте яичницу натертым на крупной терке сыром. Перемешивайте блюдо до тех пор, пока сыр не расплавится. Готовый скрембл украсьте измельченной зеленью.

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