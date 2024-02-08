В частности, важным является время приготовления. Воспользуйтесь этим проверенным рецептом – блюдо точно удастся.

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Как готовить свиную вырезку

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Вырезку свинины помойте и зачистьте.
  2. Мягкое сливочное масло смешайте с солью, специями и зеленью.
  3. Выложите несколько слоев фольги, последний смажьте маслом со специями, положите вырезку и крепко заверните.
  4. Выпекайте в духовке при температуре 210 градусов в течение 60 минут.
  5. Выньте из духовки и дайте мясу еще немного постоять в фольге, после чего нарежьте и подавайте.