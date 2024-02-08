Зокрема, важливим є час приготування. Скористайтеся цим перевіреним рецептом – страва точно вдасться.
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Як готувати свинячу вирізку
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Вирізку свинини помийте та зачистьте.
- М'яке вершкове масло змішайте із сіллю, спеціями та зеленню.
- Викладіть декілька шарів фольги, останній змастіть маслом зі спеціями, покладіть вирізку та міцно загорніть.
- Випікайте у духовці при температурі 210 градусів протягом 60 хвилин.
- Вийміть з духовки та дайте м'ясу ще трохи постояти у фользі, після чого наріжте та подавайте.