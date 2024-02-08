Зокрема, важливим є час приготування. Скористайтеся цим перевіреним рецептом – страва точно вдасться.

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Як готувати свинячу вирізку

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Вирізку свинини помийте та зачистьте.
  2. М'яке вершкове масло змішайте із сіллю, спеціями та зеленню.
  3. Викладіть декілька шарів фольги, останній змастіть маслом зі спеціями, покладіть вирізку та міцно загорніть.
  4. Випікайте у духовці при температурі 210 градусів протягом 60 хвилин.
  5. Вийміть з духовки та дайте м'ясу ще трохи постояти у фользі, після чого наріжте та подавайте.