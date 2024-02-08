Мясо больше никогда не будет сухим: как правильно готовить свинину – сохраните этот рецепт

8 февраля 2024, 13:30
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Источник:

alin_withkitchen

Приготовить вкусное и сочное мясо может быть очень просто. Для этого нужно лишь знать несколько главных правил.

В частности, важным является время приготовления. Воспользуйтесь этим проверенным рецептом – блюдо точно удастся.

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Как готовить свиную вырезку

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 650 граммов свиной вырезки;
– 100 граммов масла;
– соль, паприка, сухой чеснок, зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Вырезку свинины помойте и зачистьте.
  2. Мягкое сливочное масло смешайте с солью, специями и зеленью.
  3. Выложите несколько слоев фольги, последний смажьте маслом со специями, положите вырезку и крепко заверните.
  4. Выпекайте в духовке при температуре 210 градусов в течение 60 минут.
  5. Выньте из духовки и дайте мясу еще немного постоять в фольге, после чего нарежьте и подавайте.
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Автор: Ольга Котів