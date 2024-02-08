Мясо больше никогда не будет сухим: как правильно готовить свинину – сохраните этот рецепт
8 февраля 2024, 13:30Читати новину українською
Источник:alin_withkitchen
Приготовить вкусное и сочное мясо может быть очень просто. Для этого нужно лишь знать несколько главных правил.
В частности, важным является время приготовления. Воспользуйтесь этим проверенным рецептом – блюдо точно удастся.
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Как готовить свиную вырезку
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 4
– 650 граммов свиной вырезки;
– 100 граммов масла;
– соль, паприка, сухой чеснок, зелень по вкусу.
Приготовление:
- Вырезку свинины помойте и зачистьте.
- Мягкое сливочное масло смешайте с солью, специями и зеленью.
- Выложите несколько слоев фольги, последний смажьте маслом со специями, положите вырезку и крепко заверните.
- Выпекайте в духовке при температуре 210 градусов в течение 60 минут.
- Выньте из духовки и дайте мясу еще немного постоять в фольге, после чего нарежьте и подавайте.