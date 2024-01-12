Если вы приготовили слишком много салата, он легко может стать перекусом другой день. Однако стоит учесть, что для его потребления у вас есть мало времени.

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Сколько можно хранить салат

Большинство блюд можно хранить в холодильнике несколько дней. Речь идет о блюдах, которые не подходят для замораживания, поскольку содержат йогурт, сливки или майонез.

Салат, например, следует съесть в течение 2 – 3 дней после приготовления. По истечении этого времени он станет непригодным для потребления.

Лучший метод хранения продуктов

Лучший выбор – быстро заморозить не съеденное блюдо. Жареная, запеченная или приготовленная другим способом рыба может храниться в морозилке до полугода. Также можно заморозить супы, например, грибную похлебку или красный борщ, особенно если они не подкрашены сметаной.

Неплохо их законсервировать – горячий суп разлить по банкам, плотно закрыть и перевернуть вверх дном. Когда они охладятся, поставьте их в холодильник, где они могут пролежать несколько недель, не теряя своих вкусовых свойств.

Некоторые пирожные также хорошо выдерживают замораживание, например, чизкейк или маковник. Их нужно предварительно завернуть в фольгу. Пряники не требуют такого хранения просто накройте их тканью и поставьте в прохладное место, чтобы они долго оставались свежими.

Заморозка – отличный способ хранения продуктов на длительный срок, но такую опцию поддерживают далеко не все продукты и блюда.

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