Разрыхлитель и сода – не одно и то же: что лучше использовать для выпечки
Источник:pysznosci
В мире выпечки понятия "рыхлитель" и "сода" часто используются в качестве синонимов, но на самом деле эти два вещества отличаются друг от друга. Для того чтобы использовать их должным образом, следует точно знать в чем именно заключается разница.
Это заблуждение, что разрыхлитель и пищевая сода являются заменителями. Если в рецепте указана сода или наоборот разрыхлитель, то их нельзя заменять друг другом.
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В чем разница между содой и порошком для выпечки
Что сода, что разрыхлитель используется для приготовления разнообразных блюд. Назначение соды и разрыхлителя одно и то же – делать структуру теста легкой, воздушной, поднимать тесто во время выпечки.
Реакция с кислотой. Сода реагирует только с кислотными ингредиентами (например, уксусом), тогда как порошок для выпечки имеет постоянный уровень кислотности.
Вкус. Порошок для выпечки может быть использован в широком спектре рецептов, в то время как сода может дать привкус.
Что лучше использовать для выпечки
Все зависит от готовящегося десерта или выпечки. Если среди составляющих теста нет кислоты, а температура при которой оно будет выпекаться умеренная, нужно использовать разрыхлитель. Таким образом, сдоба не будет иметь посторонних вкусов.
В случае с содой обычно остается определенный привкус, а разрыхлитель его не дает. Однако важно соблюдать конкретные указания в рецепте, поскольку некоторые рецепты могут потребовать одного или другого средства в зависимости от их уникальных свойств.Обратите внимание: нужно мыть мандаринки.