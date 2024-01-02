Це помилкова думка, що розпушувач і харчова сода є замінниками. Якщо у рецепті вказана сода чи навпаки розпушувач, їх не можна замінювати одне одним.
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У чому різниця між содою та порошком для випічки
Що сода, що розпушувач використовується для приготування різноманітних страв. Призначення соди та розпушувача одне й те саме – робити структуру тіста легкою, повітряною, підіймати тісто під час випікання.
Чудодійний порошок / Фото unsplash
Що краще використовувати для випічки
Все залежить від десерту чи випічки, який ви готуєте. Якщо серед складників тіста немає кислоти, а температура при якій воно буде випікатися помірна, потрібно використовувати саме розпушувач. Таким чином здоба не матиме сторонніх смаків.
У випадку з содою зазвичай залишається певний присмак, а розпушувач його не дає. Однак важливо дотримуватися конкретних вказівок у рецепті, оскільки деякі рецепти можуть вимагати одного або іншого засобу залежно від їхніх унікальних властивостей.