Чтобы был мягкий и невероятно сочный: как правильно мариновать шашлык
15 июня 2024, 19:10Читати новину українською
Источник:Vgorode
Маринад на кефире имеет более мягкое действие. По этой причине мясо должно мариноваться около 12 часов, однако результат того стоит.
Маринад на кефире не содержит большого количества специй. В процессе нужно, чтобы кефир постепенно пропитал мясо.
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Маринад для шашлыка на кефире
- Время: 30 минут + 12 часов
- Порций: 4
– 1,5 килограмма свинины;
– 15 граммов сахара;
– 0,5 литра жирного кефира;
– 6 луковиц среднего размера;
– перец, соль по вкусу.
Приготовление:
- Помойте мясо и нарежьте его средними кусками.
- Лук почистьте и нарежьте кольцами.
- Смешайте лук, мясо, сахар, соль, перец и кефир.
- Дайте мясу настояться в течение часа при комнатной температуре, а затем уберите его в холодильник на ночь.