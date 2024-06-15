Чтобы был мягкий и невероятно сочный: как правильно мариновать шашлык

15 июня 2024, 19:10
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Источник:

Vgorode

Маринад на кефире имеет более мягкое действие. По этой причине мясо должно мариноваться около 12 часов, однако результат того стоит.

Маринад на кефире не содержит большого количества специй. В процессе нужно, чтобы кефир постепенно пропитал мясо.

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Маринад для шашлыка на кефире

  • Время: 30 минут + 12 часов
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма свинины;
– 15 граммов сахара;
– 0,5 литра жирного кефира;
– 6 луковиц среднего размера;
– перец, соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Помойте мясо и нарежьте его средними кусками.
  2. Лук почистьте и нарежьте кольцами.
  3. Смешайте лук, мясо, сахар, соль, перец и кефир.
  4. Дайте мясу настояться в течение часа при комнатной температуре, а затем уберите его в холодильник на ночь.
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Автор: Ольга Котів