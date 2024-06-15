Маринад на кефірі не містить великої кількості спецій. У процесі потрібно, щоб кефір поступово просочив м'ясо.

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Маринад для шашлику на кефірі

Час : 30 хвилин + 12 годин

: 30 хвилин + 12 годин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма свинини;

– 15 грамів цукру;

– 0,5 літра жирного кефіру;

– 6 цибулин середнього розміру;

– перець, сіль до смаку.

Приготування:

Помийте м'ясо та наріжте його середніми шматками. Цибулю почистьте та наріжте кільцями. Змішайте цибулю, м'ясо, цукор, сіль, перець та кефір. Дайте м'ясу настоятися протягом години при кімнатній температурі, а потім приберіть його в холодильник на ніч.

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