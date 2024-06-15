Маринад на кефірі не містить великої кількості спецій. У процесі потрібно, щоб кефір поступово просочив м'ясо.

Варто спробувати Бюджетно та дуже смачно: як правильно запекти рибу на грилі

Маринад для шашлику на кефірі

  • Час: 30 хвилин + 12 годин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Помийте м'ясо та наріжте його середніми шматками.
  2. Цибулю почистьте та наріжте кільцями.
  3. Змішайте цибулю, м'ясо, цукор, сіль, перець та кефір.
  4. Дайте м'ясу настоятися протягом години при кімнатній температурі, а потім приберіть його в холодильник на ніч.