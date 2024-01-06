Ведь рыба имеет очень нежное мясо, поэтому его можно легко пересушить. Чтобы блюдо удалось, воспользуйтесь этим пошаговым рецептом.

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Запеченная рыба в лимонном соусе

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Рыбу нарежьте на порционные кусочки и выложите в форму.
  2. Сливочное масло растопите и добавьте в него измельченный чеснок, а также цедру одного лимона и сок из его половины.
  3. Смажьте рыбу лимонным маслом и посыпьте сверху солью и перцем.
  4. Выпекайте при температуре 180 градусов 15 – 20 минут.