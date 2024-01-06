Адже риба має дуже ніжне м'ясо, тож його можна легко пересушити. Щоб страва вдалася, скористайтеся цим покроковим рецептом.

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Запечена риба у лимонному соусі

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 – 500 грамів філе сьомги;

– 50 грамів вершкового масла;

– 1 лимон;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Рибу наріжте на порційні шматочки та викладіть у форму. Вершкове масло розтопіть та додайте у нього подрібнений часник, а також цедру одного лимона та сік з його половини. Змастіть рибу лимонним маслом і посипте зверху сіллю та перцем. Випікайте за температури 180 градусів 15 – 20 хвилин.

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