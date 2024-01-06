Адже риба має дуже ніжне м'ясо, тож його можна легко пересушити. Щоб страва вдалася, скористайтеся цим покроковим рецептом.

Варто спробувати Коли гості вже на порозі: ідея найшвидшого частування зі звичних продуктів

Запечена риба у лимонному соусі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Рибу наріжте на порційні шматочки та викладіть у форму.
  2. Вершкове масло розтопіть та додайте у нього подрібнений часник, а також цедру одного лимона та сік з його половини.
  3. Змастіть рибу лимонним маслом і посипте зверху сіллю та перцем.
  4. Випікайте за температури 180 градусів 15 – 20 хвилин.