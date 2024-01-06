Адже риба має дуже ніжне м'ясо, тож його можна легко пересушити. Щоб страва вдалася, скористайтеся цим покроковим рецептом.
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Запечена риба у лимонному соусі
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Рибу наріжте на порційні шматочки та викладіть у форму.
- Вершкове масло розтопіть та додайте у нього подрібнений часник, а також цедру одного лимона та сік з його половини.
- Змастіть рибу лимонним маслом і посипте зверху сіллю та перцем.
- Випікайте за температури 180 градусів 15 – 20 хвилин.