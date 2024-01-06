Королевская роскошь на вашем столе: секрет самой сочной рыбы в духовке

6 января 2024, 20:04
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olya_pins

Запеченная рыба отлично подходит к праздничному столу или к обычному ужину. Самое главное – соблюсти правильное время приготовления.

Ведь рыба имеет очень нежное мясо, поэтому его можно легко пересушить. Чтобы блюдо удалось, воспользуйтесь этим пошаговым рецептом.

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Запеченная рыба в лимонном соусе

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 400 – 500 граммов филе семги;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 лимон;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Рыбу нарежьте на порционные кусочки и выложите в форму.
  2. Сливочное масло растопите и добавьте в него измельченный чеснок, а также цедру одного лимона и сок из его половины.
  3. Смажьте рыбу лимонным маслом и посыпьте сверху солью и перцем.
  4. Выпекайте при температуре 180 градусов 15 – 20 минут.
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Автор: Ольга Котів