Королевская роскошь на вашем столе: секрет самой сочной рыбы в духовке

Запеченная рыба отлично подходит к праздничному столу или к обычному ужину. Самое главное – соблюсти правильное время приготовления.

Ведь рыба имеет очень нежное мясо, поэтому его можно легко пересушить. Чтобы блюдо удалось, воспользуйтесь этим пошаговым рецептом.

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Запеченная рыба в лимонном соусе

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

– 400 – 500 граммов филе семги;– 50 граммов сливочного масла;– 1 лимон;– 2 – 3 зубчика чеснока;– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Рыбу нарежьте на порционные кусочки и выложите в форму. Сливочное масло растопите и добавьте в него измельченный чеснок, а также цедру одного лимона и сок из его половины. Смажьте рыбу лимонным маслом и посыпьте сверху солью и перцем. Выпекайте при температуре 180 градусов 15 – 20 минут.