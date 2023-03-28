Дрожжевое тесто – требовательное и требует бережного отношения. По народным советам, при приготовлении куличей в помещении не должно быть сквозняков. Нельзя не то что ссориться, а даже громко говорить. Тесто необходимо долго вымешивать. Раньше миску с тестом ставили на подушку и накрывали полотенцем, чтобы сходило.

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Когда лучше всего печь куличи

По давней традиции праздничный кулич пекут в Чистый четверг (Великий Четверг – первый из трех дней, которые в христианстве называют "Великое трехдневие"). Если же в этот день у вас оказались другие дела, кулич можно испечь и в субботу. Единственный день, когда печь кулич не стоит ни в коем случае – пятница.

Праздничный символ Пасхи / Фото инстаграмм anny cooking

"Забитое" или слишком хрупкое тесто

Предварительная подготовка теста для кулича – один из важнейших моментов целого процесса. Прежде всего следует выбрать качественную муку, масло, молоко, свежие дрожжи и яйца. Для рыхлости кулича следует просеять муку. Тесто нужно вымешивать, пока оно перестанет отставать от руки, можно добавить коньяк. Оно должно подняться практически до краев формы.

Тесто "упало"

Все ингредиенты, используемые для приготовления, должны иметь оптимальную температуру. Тесто нужно оставить "подходить" в тихом и теплом помещении. Оно может не подняться при изменении температуры.

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Кулич подгорел или не пропекся

Ни в коем случае не следует ставить формы с куличом в не разогретую духовку. От перепада температуры сдоба может упасть, а поверхность праздничных хлебов подгореть.

Для того, чтобы кулич хорошо пропекся, его следует выпекать не менее 30 минут, если вес теста до килограмма. При большем весе время выпечки также увеличивается. Готовность можно проверить, воткнув зубочистку из дерева.