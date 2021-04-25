Как правильно жарить картошку на сковородке: инструкция и рецепты
Жареная картошка – замечательный ужин для тех, кто не любит долго готовить. Как пожарить картошку с хрустящей золотистой корочкой? Что нужно делать, чтобы картошка не стала мягкой? Какую сковородку лучше выбрать? Больше советов, как сделать жареную картошку идеальной, читайте в нашей статье.
Источник:24 канал
На какой сковородке лучше жарить картошку
Лучше выбрать для жарки картофеля чугунную сковородку, потому что она хорошо сохраняет тепло, но так же хорошо работает и антипригарная сковорода. Если вы используете чугунную сковородку, дайте ей достаточно времени, чтобы нагреться и используйте достаточно масла, чтобы картошка не подгорала. Антипригарные сковородки не впитывают масло.
К теме Как приготовить картофель фри из батата: рецепт от Марко Черветти
Следует ли варить картофель перед жаркой
Хотя это и не нужно, вы можете частично сварить картофель, чтобы сократить общее время приготовления. Дайте картофелю хорошо просохнуть перед жаркой, чтобы предотвратить слипание на сковороде.
Сколько времени следует замачивать картофель перед жаркой
Поместите картофель в большую миску и залейте холодной водой. Дайте ей настояться 2 – 3 часа. Перед жаркой, дайте ей хорошо просохнуть. Можно положить картофель на бумажные полотенца.
Что нужно делать, чтобы картофель не превратился в кашу
Лучшая жареная картошка – хрустящая снаружи и мягкая внутри. Чтобы обеспечить такой результат и избежать кашеобразной картошки, не переполняйте сковородку и держите ее горячей. Кроме того, раскройте сковороду в конце приготовления, чтобы получился пар.
Рецепты жареной картошки
Идеальная жареная картошка
Время приготовления: 40 минут
Количество порций: 4 персоны
Жареная картошка / Фото Unsplash
Ингредиенты:
Приготовление:
- Нарежьте 1 кг картофеля кусочками.
- Доведите большую кастрюлю с водой до кипения, а затем варите картофель в течение 3 минут. Слейте, вытряхните на противень, застеленный кухонной бумагой, и оставьте сохнуть.
- Нагрейте на большой сковороде с антипригарным покрытием 6 – 8 ложек подсолнечного или оливкового масла и высыпьте картофель.
- Если ваша сковородка недостаточно большая, жарьте картофель порциями. Подготовьте кухонную бумагу, чтобы жир из картофеля мог стечь.
- Поверните огонь на средне-высокий, чтобы картошка шипела, но не размешивайте, пока она не начнет подрумяниваться.
- Переверните ее равномерно 2 или 3 раза, пока она хорошо не подрумянится – это может занять около 7 минут.
- Затем жареный картофель поместите на бумажное полотенце. Посыпьте морской солью.
Классическая жареная картошка на сливочном масле
Время приготовления: 40 минут
Количество порций: 4 персоны
Жареный картофель с луком / Фото gettyimages
Ингредиенты:
Приготовление:
- Растопите 4 1/2 столовой ложки сливочного масла в большой сковороде на среднем огне. Нужно жарить и размешивать картофель до золотистой корочки 10 – 15 минут.
- Между тем растопите остальные 1 1/2 ложки сливочного масла в другой сковороде на среднем огне. На нем жарьте и перемешивайте лук и чеснок до готовности, примерно 5 минут.
- Уменьшите огонь до среднего и продолжайте готовить, пока чеснок слегка не подрумянится, еще 5 – 10 минут. Размешайте луковую смесь с картофелем.
- Жарьте и перемешивайте картофель и лук, пока картофель не станет мягким, еще примерно 10 минут.
Ароматная жареная картошка
Время приготовления: 40 минут
Количество порций: 4 персоны
Жареный картофель кольцами / Фото gettyimages
Ингредиенты:
Приготовление:
- Нарежьте картофель тонкими кольцами.
- В большой сковороде на среднем сильном огне разогрейте масло. Добавьте картофель и приправьте розмарином, солью и перцем.
- Жарьте, не помешивая, пока картошка не станет золотистой и хрустящей снизу, 4 – 5 минут. Переверните картофель и готовьте до золотистого цвета с обеих сторон, еще 4 – 5 минут.
- Посыпьте порошком чеснока и порошком чили, и продолжайте жарить, периодически помешивая, пока картофель не станет мягким, еще около 2 минут.
- Подавайте теплым.
Жареный картофель с болгарским перцем
Время приготовления: 40 минут
Количество порций: 4 персоны
Жареный картофель с перцем / Фото gettyimages
Ингредиенты:
Приготовление:
- Разогрейте масло в большой антипригарной сковороде на среднем огне.
- Добавьте нарезанный лук и тушите, пока лук не станет мягким и полупрозрачным.
- Добавьте красный сладкий перец и чеснок (если используете) и готовьте 1 минуту.
- Добавьте нарезанный кубиками картофель, паприку, примерно 1/2 чайной ложки соли вместе со свежемолотым черным перцем.
- Накройте сковороду и готовьте около 10 – 15 минут, или пока картофель не станет мягким. Раскройте и увеличьте огонь до среднего.
- Продолжайте готовить примерно 8 – 10 минут, иногда переворачивая, пока картошка не станет золотистой.
- Картофель, нарезанный кубиками, добавьте в сотейник с красным болгарским перцем и луком.
- Наслаждайтесь и корректируйте приправы, добавляя больше соли, если нужно.
Творожная жареная картошка
Время приготовления: 40 минут
Количество порций: 4 персоны
Творожная жареная картошка / Фото gettyimages
Ингредиенты:
Приготовление:
- Положите бекон в большую глубокую сковороду. Жарьте на среднем огне до равномерного зарумянивания.
- Выньте бекон из кастрюли, слейте лишнюю жидкость. Масло, на котором жарился бекон, оставьте в сковороде.
- К этой жидкости добавьте сливочное масло.
- Далее добавьте лук и картофель. Накройте сковороду и жарьте, периодически помешивая, пока картошка не станет золотисто-коричневой.
- Яйца разбейте сверху на картофель и осторожно перемешайте, чтобы они соединились.
- Посыпьте солью, перцем, сыром и беконом. Продолжайте готовить, пока яйца не застынут, а сыр не расплавится.
Поделиться новостью