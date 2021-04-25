Жареная картошка – замечательный ужин для тех, кто не любит долго готовить. Как пожарить картошку с хрустящей золотистой корочкой? Что нужно делать, чтобы картошка не стала мягкой? Какую сковородку лучше выбрать? Больше советов, как сделать жареную картошку идеальной, читайте в нашей статье.

На какой сковородке лучше жарить картошку

Лучше выбрать для жарки картофеля чугунную сковородку, потому что она хорошо сохраняет тепло, но так же хорошо работает и антипригарная сковорода. Если вы используете чугунную сковородку, дайте ей достаточно времени, чтобы нагреться и используйте достаточно масла, чтобы картошка не подгорала. Антипригарные сковородки не впитывают масло.

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Следует ли варить картофель перед жаркой

Хотя это и не нужно, вы можете частично сварить картофель, чтобы сократить общее время приготовления. Дайте картофелю хорошо просохнуть перед жаркой, чтобы предотвратить слипание на сковороде.

Сколько времени следует замачивать картофель перед жаркой

Поместите картофель в большую миску и залейте холодной водой. Дайте ей настояться 2 – 3 часа. Перед жаркой, дайте ей хорошо просохнуть. Можно положить картофель на бумажные полотенца.

Что нужно делать, чтобы картофель не превратился в кашу

Лучшая жареная картошка – хрустящая снаружи и мягкая внутри. Чтобы обеспечить такой результат и избежать кашеобразной картошки, не переполняйте сковородку и держите ее горячей. Кроме того, раскройте сковороду в конце приготовления, чтобы получился пар.

Рецепты жареной картошки

Идеальная жареная картошка

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 4 персоны

Жареная картошка / Фото Unsplash

Ингредиенты:

– 1 кг картошки

– 6 – 8 ст. ложек подсолнечного или оливкового масла

Приготовление:

Нарежьте 1 кг картофеля кусочками. Доведите большую кастрюлю с водой до кипения, а затем варите картофель в течение 3 минут. Слейте, вытряхните на противень, застеленный кухонной бумагой, и оставьте сохнуть. Нагрейте на большой сковороде с антипригарным покрытием 6 – 8 ложек подсолнечного или оливкового масла и высыпьте картофель. Если ваша сковородка недостаточно большая, жарьте картофель порциями. Подготовьте кухонную бумагу, чтобы жир из картофеля мог стечь. Поверните огонь на средне-высокий, чтобы картошка шипела, но не размешивайте, пока она не начнет подрумяниваться. Переверните ее равномерно 2 или 3 раза, пока она хорошо не подрумянится – это может занять около 7 минут. Затем жареный картофель поместите на бумажное полотенце. Посыпьте морской солью.

Классическая жареная картошка на сливочном масле

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 4 персоны

Жареный картофель с луком / Фото gettyimages

Ингредиенты:

– 4 ½ ложки сливочного масла;

– 2 большие картошки, нарезанные кубиками по 2 сантиметра;

– ½ лука, нарезанного кубиками;

– 2 зубчика часнока, измельченные;

– 1 ½ ложки сливочного масла.

Приготовление:

Растопите 4 1/2 столовой ложки сливочного масла в большой сковороде на среднем огне. Нужно жарить и размешивать картофель до золотистой корочки 10 – 15 минут. Между тем растопите остальные 1 1/2 ложки сливочного масла в другой сковороде на среднем огне. На нем жарьте и перемешивайте лук и чеснок до готовности, примерно 5 минут. Уменьшите огонь до среднего и продолжайте готовить, пока чеснок слегка не подрумянится, еще 5 – 10 минут. Размешайте луковую смесь с картофелем. Жарьте и перемешивайте картофель и лук, пока картофель не станет мягким, еще примерно 10 минут.

Ароматная жареная картошка

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 4 персоны

Жареный картофель кольцами / Фото gettyimages

Ингредиенты:

– 450 г картошки;

– 1 ст. л. подсолнечного масла;

– 1 ст. л. оливкового масла;

– 1 ст. л. свежого розмарина;

– 1 ч. л. часночного порошка (по желанию);

– 1/2 ч. л. порошка чили (по желанию);

– соль;

– свежемолотый чорный перец.

Приготовление:

Нарежьте картофель тонкими кольцами. В большой сковороде на среднем сильном огне разогрейте масло. Добавьте картофель и приправьте розмарином, солью и перцем. Жарьте, не помешивая, пока картошка не станет золотистой и хрустящей снизу, 4 – 5 минут. Переверните картофель и готовьте до золотистого цвета с обеих сторон, еще 4 – 5 минут. Посыпьте порошком чеснока и порошком чили, и продолжайте жарить, периодически помешивая, пока картофель не станет мягким, еще около 2 минут. Подавайте теплым.

Жареный картофель с болгарским перцем

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 4 персоны

Жареный картофель с перцем / Фото gettyimages

Ингредиенты:

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 1 большая луковица, разрезанная на четвертинки и тонко нарезанная ломтиками;

– 1 красный сладкий перец, нарезанный кубиками;

– 1 средний зубчик чеснока, мелко измельченный;

– 6 средних картофелин, нарезанных кусочками 2 сантиметра;

– 1 чайная ложка молотой паприки;

– 1/2 до 1 чайной ложки соли или по вкусу;

– свежий молотый черный перец, по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте масло в большой антипригарной сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и тушите, пока лук не станет мягким и полупрозрачным. Добавьте красный сладкий перец и чеснок (если используете) и готовьте 1 минуту. Добавьте нарезанный кубиками картофель, паприку, примерно 1/2 чайной ложки соли вместе со свежемолотым черным перцем. Накройте сковороду и готовьте около 10 – 15 минут, или пока картофель не станет мягким. Раскройте и увеличьте огонь до среднего. Продолжайте готовить примерно 8 – 10 минут, иногда переворачивая, пока картошка не станет золотистой. Картофель, нарезанный кубиками, добавьте в сотейник с красным болгарским перцем и луком. Наслаждайтесь и корректируйте приправы, добавляя больше соли, если нужно.

Творожная жареная картошка

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 4 персоны

Творожная жареная картошка / Фото gettyimages

Ингредиенты:

– 2 кусочка бекона;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 1 столовая ложка нарезанного кубиками лука;

– 4 картофелины, очищенные от кожицы и нарезанные ломтиками;

– соль и перец по вкусу;

– 2 яйца;

– ½ чашки измельченного сыра чеддер.

Приготовление: