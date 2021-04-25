Смажена картопля – чудова вечеря для тих, хто не любить довго готувати. Як посмажити картоплю із хрусткою золотавою скоринкою? Що потрібно робити, щоб картопля не стала м’якою? Яку сковорідку краще обрати? Більше порад, як зробити смажену картоплю ідеальною, читайте у нашій статті.

На якій сковорідці найкраще смажити картоплю

Найкраще обрати для смаження картоплі чавунну сковорідку, тому що вона добре зберігає тепло, але так само добре працює й антипригарна пательня. Якщо ви використовуєте чавунну сковорідку, дайте їй достатньо часу, щоб нагрітись і використовуйте достатньо олії, щоб картопля не підгорала. Антипригарні сковорідки не вбирають олію.

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Чи слід варити картоплю перед смаженням

Хоча це і не потрібно, ви можете частково зварити картоплю, щоб скоротити загальний час приготування. Дайте картоплі добре просохнути перед смаженням, щоб запобігти злипанню на сковороді.

Скільки часу слід замочувати картоплю перед смаженням

Помістіть картоплю у велику миску і залийте холодною водою. Дайте їй настоятися 2 – 3 години. Перед смаженням, дайте їй добре просохнути. Можна покласти картоплю на паперові рушнички.

Що потрібно робити, щоб картопля не перетворилася у кашу

Найкраща смажена картопля - хрустка зовні і м’яка всередині. Щоб забезпечити такий результат і уникнути кашоподібної картоплі, не переповнюйте сковорідку і тримайте її гарячою. Крім того, розкрийте пательню в кінці приготування, щоб вийшов пар.

Рецепти смаженої картоплі

Ідеальна смажена картопля

Час приготування: 40 хвилин

Кількість порцій: 4 персони

Смажена картопля / Фото Unsplash

Інгредієнти:

– 1 кг картоплі;

– 6 – 8 ст. ложки соняшникової або оливкової олії.

Приготування:

Наріжте 1 кг картоплі шматочками. Доведіть велику каструлю з водою до кипіння, а потім варіть картоплю протягом 3 хвилин. Злийте, витрусіть на деко, застелене кухонним папером, і залиште сохнути. Нагрійте на великій сковороді з антипригарним покриттям 6 – 8 ложок соняшникової або оливкової олії та висипте картоплю. Якщо ваша сковорідка недостатньо велика, смажте картоплю порціями. Підготуйте кухонний папір, щоб жир з картоплі міг стекти. Поверніть вогонь на середньо-високий, щоб картопля шипіла, але не розмішуйте, поки вона не почне підрум’янюватися. Переверніть її рівномірно 2 або 3 рази, поки вона добре не підрум’яниться – це може зайняти близько 7 хвилин. Потім смажену картоплю помістіть на паперовий рушник. Посипте морською сіллю.

Класична смажена картопля на вершковому маслі

Час приготування: 40 хвилин

Кількість порцій: 4 персони

Смажена картопля з цибулею / Фото gettyimages

Інгредієнти:

– 4 ½ ложки вершкового масла;

– 2 великі картоплі, нарізані кубиками по 2 сантиметра;

– ½ цибулі, нарізаної кубиками;

– 2 зубки часнику, подрібнені;

– 1 ½ ложки вершкового масла.

Приготування:

Розтопіть 4 1/2 столові ложки вершкового масла у великій сковорідці на середньому вогні. Потрібно смажити і розмішувати картоплю до золотавої скоринки 10 – 15 хвилин. Тим часом розтопіть решту 1 1/2 ложки вершкового масла в іншій сковороді на середньому вогні. На ньому смажте і перемішуйте цибулю і часник до готовності, приблизно 5 хвилин. Зменште вогонь до середнього і продовжуйте готувати, поки часник злегка не підрум’яниться, ще 5 – 10 хвилин. Розмішайте цибульну суміш з картоплею. Смажте і перемішуйте картоплю та цибулю, поки картопля не стане м’якою, ще приблизно 10 хвилин.

Ароматна смажена картопля

Час приготування: 40 хвилин

Кількість порцій: 4 персони

Смажена картопля кільцями / Фото gettyimages

Інгредієнти:

– 450 г картоплі;

– 1 ст. л. олії;

– 1 ст. л. оливкової олії;

– 1 ст. л. свіжого розмарину;

– 1 ч. л. часникового порошку (за бажанням);

– 1/2 ч. л. порошку чилі (за бажанням);

– сіль;

– свіжозмелений чорний перець.

Приготування:

Наріжте картоплю тонкими кільцями. У великій сковороді на середньому сильному вогні розігрійте олію. Додайте картоплю і приправте розмарином, сіллю і перцем. Смажте, не помішуючи, доки картопля не стане золотавою і хрусткою знизу, 4 – 5 хвилин. Переверніть картоплю і готуйте до золотавого кольору з обох боків, ще 4 – 5 хвилин. Посипте порошком часнику та порошком чилі, і продовжуйте смажити, періодично помішуючи, поки картопля не стане м’якою, ще близько 2 хвилин. Подавайте теплою.

Смажена картопля з болгарським перцем

Час приготування: 40 хвилин

Кількість порцій: 4 персони

Смажена картопля з перцем / Фото gettyimages

Інгредієнти:

– 3 столові ложки будь-якої олії;

– 1 велика цибулина, розрізана на четвертинки і тонко нарізана скибочками;

– 1 червоний солодкий перець, нарізаний кубиками;

– 1 середній зубок часнику, дрібно подрібнений;

– 6 середніх картоплин, нарізаних шматочками 2 сантиметри;

– 1 чайна ложка меленої паприки;

– 1/2 до 1 чайної ложки солі або до смаку;

– свіжий мелений чорний перець, до смаку.

Приготування:

Розігрійте олію у великій антипригарній сковорідці на середньому вогні. Додайте нарізану цибулю і тушкуйте, поки цибуля не стане м’якою і напівпрозорою. Додайте червоний солодкий перець і часник (якщо використовуєте) і готуйте 1 хвилину. Додайте нарізану кубиками картоплю, паприку, приблизно 1/2 чайної ложки солі разом зі свіжомеленим чорним перцем. Накрийте сковороду і готуйте близько 10 – 15 хвилин, або поки картопля не стане м’якою. Розкрийте та збільшіть вогонь до середнього. Продовжуйте готувати приблизно 8 – 10 хвилин, подекуди перевертаючи, поки картопля не стане золотавою. Картоплю, нарізана кубиками, додайте в сотейник з червоним болгарським перцем і цибулею. Смакуйте та коригуйте приправи, додаючи більше солі, якщо потрібно.

Сирна смажена картопля

Час приготування: 40 хвилин

Кількість порцій: 4 персони

Сирна смажена картопля / Фото gettyimages

Інгредієнти:

– 2 скибочки бекону;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 1 столова ложка нарізаної кубиками цибулі;

– 4 картоплини, очищені від шкірки та нарізані скибочками;

– сіль і перець до смаку;

– 2 яйця;

– ½ чашки подрібненого сиру чеддер.

Приготування: