Чтобы овощи были еще более сытными, приготовьте с ними сыр. Это просто невероятно!
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Овощи на гриле
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Овощи и зелень хорошо помойте и обсушите. Перцы разрежьте пополам, удалите сердцевины, а мякоть нарежьте полосками. Кабачок нарежьте неширокими кружочками, чеснок почистьте и измельчите.
- Смешайте подготовленные овощи и черри, посолите, поперчите, влейте 40 миллилитров масла и перемешайте. Выложите на решетку и жарьте на разогретом гриле 5 – 7 минут, периодически переворачивая.
- Сыр нарежьте ломтиками. Смешайте 20 миллилитров масла, 20 миллилитров лимонного сока и прованские травы. Смажьте этой смесью сыр.
- Лаваш выложите на решетку гриля и слегка подрумяньте. Разложите на тарелки лаваш, сверху выложите овощи, оливки и кусочки сыра. Перед подачей украсьте зеленью.