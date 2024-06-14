Щоб овочі були ще ситнішими, приготуйте з ними сир. Це просто неймовірно!
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Овочі на грилі
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Овочі та зелень добре помийте та обсушіть. Перці розріжте навпіл, видаліть серцевини, а м'якоть наріжте смужками. Кабачок наріжте неширокими кружальцями, часник почистьте і подрібніть.
- Змішайте підготовлені овочі та чері, посоліть, поперчіть, влийте 40 мілілітрів олії та перемішайте. Викладіть на решітку і смажте на розігрітому грилі 5 – 7 хвилин, періодично перевертаючи.
- Сир наріжте скибочками. Змішайте 20 мілілітрів олії, 20 мілілітрів лимонного соку і прованські трави. Змастіть цією сумішшю сир.
- Лаваш викладіть на решітку гриля і злегка підрум'яньте. Розкладіть на тарілки лаваш, зверху викладіть овочі, оливки та шматочки сиру. Перед подачею прикрасьте зеленню.