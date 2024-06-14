Щоб овочі були ще ситнішими, приготуйте з ними сир. Це просто неймовірно!

Варто спробувати Найсмачніший стейк на грилі: шеф розкрив усі секрети – рецепт з відео

Овочі на грилі

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів сиру з овечого молока;

– 80 грамів оливок без кісточок;

– 2 червоні болгарські перці;

– 1 цукіні;

– 12 томатів чері;

– 2 зубчики часнику;

– сіль, перець до смаку;

– 5 грамів прованських трав;

– 60 грамів оливкової олії;

– 20 грамів лимонного соку;

– зелень до смаку;

– 4 тонкі лаваші.

Приготування:

Овочі та зелень добре помийте та обсушіть. Перці розріжте навпіл, видаліть серцевини, а м'якоть наріжте смужками. Кабачок наріжте неширокими кружальцями, часник почистьте і подрібніть. Змішайте підготовлені овочі та чері, посоліть, поперчіть, влийте 40 мілілітрів олії та перемішайте. Викладіть на решітку і смажте на розігрітому грилі 5 – 7 хвилин, періодично перевертаючи. Сир наріжте скибочками. Змішайте 20 мілілітрів олії, 20 мілілітрів лимонного соку і прованські трави. Змастіть цією сумішшю сир. Лаваш викладіть на решітку гриля і злегка підрум'яньте. Розкладіть на тарілки лаваш, зверху викладіть овочі, оливки та шматочки сиру. Перед подачею прикрасьте зеленню.

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