Всего один ингредиент изменит все: как приготовить королевские овощи на гриле

Овощи на гриле являются идеальным дополнением к шашлыку. Узнайте, как их приготовить по-настоящему вкусно.

Чтобы овощи были еще более сытными, приготовьте с ними сыр. Это просто невероятно!

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Овощи на гриле

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

– 200 граммов сыра из овечьего молока;– 80 граммов оливок без косточек;– 2 красных болгарских перца;– 1 цуккини;– 12 томатов черри;– 2 зубчика чеснока;– соль, перец по вкусу;– 5 граммов прованских трав;– 60 граммов оливкового масла;– 20 граммов лимонного сока;– зелень по вкусу;– 4 тонких лаваша.

Приготовление:

Овощи и зелень хорошо помойте и обсушите. Перцы разрежьте пополам, удалите сердцевины, а мякоть нарежьте полосками. Кабачок нарежьте неширокими кружочками, чеснок почистьте и измельчите. Смешайте подготовленные овощи и черри, посолите, поперчите, влейте 40 миллилитров масла и перемешайте. Выложите на решетку и жарьте на разогретом гриле 5 – 7 минут, периодически переворачивая. Сыр нарежьте ломтиками. Смешайте 20 миллилитров масла, 20 миллилитров лимонного сока и прованские травы. Смажьте этой смесью сыр. Лаваш выложите на решетку гриля и слегка подрумяньте. Разложите на тарелки лаваш, сверху выложите овощи, оливки и кусочки сыра. Перед подачей украсьте зеленью.