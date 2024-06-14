Всего один ингредиент изменит все: как приготовить королевские овощи на гриле
14 июня 2024, 17:57Читати новину українською
Источник:Shuba
Овощи на гриле являются идеальным дополнением к шашлыку. Узнайте, как их приготовить по-настоящему вкусно.
Чтобы овощи были еще более сытными, приготовьте с ними сыр. Это просто невероятно!
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Овощи на гриле
- Время: 35 минут
- Порций: 4
– 200 граммов сыра из овечьего молока;
– 80 граммов оливок без косточек;
– 2 красных болгарских перца;
– 1 цуккини;
– 12 томатов черри;
– 2 зубчика чеснока;
– соль, перец по вкусу;
– 5 граммов прованских трав;
– 60 граммов оливкового масла;
– 20 граммов лимонного сока;
– зелень по вкусу;
– 4 тонких лаваша.
Приготовление:
- Овощи и зелень хорошо помойте и обсушите. Перцы разрежьте пополам, удалите сердцевины, а мякоть нарежьте полосками. Кабачок нарежьте неширокими кружочками, чеснок почистьте и измельчите.
- Смешайте подготовленные овощи и черри, посолите, поперчите, влейте 40 миллилитров масла и перемешайте. Выложите на решетку и жарьте на разогретом гриле 5 – 7 минут, периодически переворачивая.
- Сыр нарежьте ломтиками. Смешайте 20 миллилитров масла, 20 миллилитров лимонного сока и прованские травы. Смажьте этой смесью сыр.
- Лаваш выложите на решетку гриля и слегка подрумяньте. Разложите на тарелки лаваш, сверху выложите овощи, оливки и кусочки сыра. Перед подачей украсьте зеленью.