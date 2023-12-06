Для трубочек и эклеров на Новый год: как просто сделать нежный заварной крем

Если вы хотите разнообразить вкус классического заварного крема, добавьте черный шоколад. Он сделает вкус более выразительным.

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Как правильно приготовить заварной крем

  • Время: 15 минут
  • Порций: 1

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Этот крем отлично подойдет к эклерам / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Отделите 2 желтка и достаньте сливочное масло из холодильника. В сотейник или кастрюлю с толстым дном влейте 350 миллилитров молока жирностью не менее 2,5% – чем жирнее, тем более эластичной будет текстура крема. Добавьте 60 граммов сахара, чтобы молоко не пригорело. Поставьте на средний огонь и прогрейте до 75 градусов. Когда молоко прогреется, уберите его из плиты.
  2. В большую миску выложите 2 желтка и вбейте одно яйцо. Добавьте 60 граммов сахара, 10 граммов ванильного сахара и всыпьте 50 граммов муки. Все ингредиенты перемешайте венчиком до однородной массы. Крупинки сахара полностью не растворяются, но на этом этапе приготовления так и должно быть.
  3. В миску влейте половину теплого молока и интенсивно перемешивайте венчиком, чтобы не было комочков. Также можно использовать миксер на средних оборотах.
  4. Оставшееся в кастрюле молоко ставьте снова на плиту на средний огонь. Тонкой струйкой вливайте смесь из миски, интенсивно мешая веничком, пока крем не заварится. Для этого нужно 20 – 30 секунд. Крем начнет немного сгущаться, однако окончательно загустеет в процессе остывания.
  5. Переложите крем из кастрюли в миску, чтобы снизить температуру. Добавьте 50 граммов сливочного масла не менее 82% жирности, ведь именно от этого зависит насыщенность вкуса и нежность текстуры крема. Перемешайте до полного растворения.
  6. Готовый крем должен полностью остыть. Накройте его пищевой пленкой так, чтобы она прилегала к крему, чтобы он не обветрился.