Для трубочок та еклерів на Новий рік: як просто зробити ніжний заварний крем

Якщо хочете урізноманітнити смак класичного заварного крему, додайте чорний шоколад. Він зробить смак виразнішим.
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Як правильно приготувати заварний крем
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
Цей крем чудово підійде до еклерів / Фото Unsplash
Приготування:
- Відокремте 2 жовтки та дістаньте вершкове масло з холодильника. У сотейник або каструлю з товстим дном влийте 350 мілілітрів молока жирністю не менше 2,5% – чим жирніше, тим еластичнішою буде текстура крему. Додайте 60 грамів цукру, щоб молоко не пригоріло. Поставте на середній вогонь і прогрійте до 75 градусів. Коли молоко прогріється, заберіть його з плити.
- У велику миску викладіть 2 жовтки та вбийте одне яйце. Додайте 60 грамів цукру, 10 грамів ванільного цукру та всипте 50 грамів борошна. Усі інгредієнти перемішайте віничком до однорідної маси. Крупинки цукру повністю не розчиняються, але на цьому етапі приготування так і має бути.
- У миску влийте половину теплого молока та інтенсивно перемішуйте віничком, щоб не було грудочок. Також можна використовувати міксер на середніх обертах.
- Молоко, що залишилося в каструлі, ставте знову на плиту на середній вогонь. Тонкою цівкою вливайте суміш із миски, інтенсивно мішаючи віничком, поки крем не завариться. Для цього потрібно 20 – 30 секунд. Крем почне трохи густішати, проте остаточно загусне у процесі остигання.
- Перекладіть крем із каструлі в миску, щоб знизити температуру. Додайте 50 грамів вершкового масла не менше ніж 82% жирності, адже саме від цього залежить насиченість смаку та ніжність текстури крему. Перемішайте до повного розчинення.
- Готовий крем має повністю охолонути. Накрийте його харчовою плівкою так, щоб вона прилягала до крему, аби він не обвітрився.