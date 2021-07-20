Темперирование шоколада – это процесс нагревания и охлаждения шоколада до определенных температур. В результате этих кулинарных манипуляций какао масло твердеет в определенной кристаллической структуре.

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Темперирование позволяет шоколаду становиться твердым, придает ему красивый блеск и звонкий хруст. В процессе охлаждения шоколад сжимается, поэтому его легко вынуть из формы.



Шоколадные конфеты / Фото Гастроном

Важна не только температура самого продукта, но и помещения в котором вы будете его темперировать. Идеальная отметка для кухни – 20-21 градусов.

Этапы темперирования шоколада

Шоколад растапливают до определенной температуры. Быстро охлаждают. Доводят до рабочей температуры.

Как растопить шоколад

В микроволновой печи. Не забывайте помешивать его каждые 10-20 секунд.

Не забывайте помешивать его каждые 10-20 секунд. На паровой бане. Будьте бдительны с этим методом, если в шоколад попадет хоть капля воды – он испорчен

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Методы темперирования шоколада

Таблаж

Таблаж – темперирование на холодной поверхности.

Сначала шоколад растапливают. Далее 2/3 части шоколада выливают на гранитную или мраморную поверхность и охлаждают до нужной температуры.

Далее добавляют остальной шоколад в общую массу и доводят до рабочей температуры.

Темперирование каллетамы или метод посева

Каллеты – это небольшие диски шоколада, которые уже прошли процесс темперирования.

Сначала шоколад растапливают, далее – охлаждают его добавляя каллеты. Снова отправляют массу прогреваться до рабочей температуры.



Каллеты / Фото Дианора

Темперирование с помощью микрио

Микрио – это темперированное какао масло.

Сначала растопите шоколад, далее добавьте микрио. Молекулы масла микрио придают строения и свойства всем молекулам какао масла в шоколаде.



Темперирование шоколада таблаж / Фото Центр сладкого декора

Температура темперирования шоколада

Темный шоколад: нагреваем до 45 – 50 градусов, охлаждаем до 28 – 29 градусов, нагреваем до 31 – 32 градусов.

нагреваем до 45 – 50 градусов, охлаждаем до 28 – 29 градусов, нагреваем до 31 – 32 градусов. Молочный шоколад: нагреваем до 45 – 50 градусов, охлаждаем до 26 – 27 градусов, нагреваем до 29 – 30 градусов.

нагреваем до 45 – 50 градусов, охлаждаем до 26 – 27 градусов, нагреваем до 29 – 30 градусов. Белый шоколад: нагреваем до 45 градусов, охлаждаем до 26 – 27 градусов, нагреваем до 29 – 30 градусов.

Если вы перегрели шоколад – начинайте все заново, ведь он уже испорчен.