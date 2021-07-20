Темперування шоколаду – це процес нагрівання та охолодження шоколаду до певних температур. В результаті цих кулінарних маніпуляцій какао масло твердіє в певній кристалічній структурі.
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Темперування дозволяє шоколаду ставати твердим, надає йому красивий блиск та дзвінки хрускіт. В процесі охолодження шоколад стискається, тому його легко вийняти з форми.
Шоколадні цукерки / Фото Гастроном
Важливою є не тільки температура самого продукту, а й приміщення у якому ви будете його темперувати. Ідеальна позначка для кухні – 20 – 21 градусів.
Етапи темперування шоколаду
- Шоколад розтоплюють до певної температури.
- Швидко охолоджують.
- Доводять до робочої температури.
Як розтопити шоколад
- У мікрохвильовій печі. Не забувайте помішувати його кожні 10 – 20 секунд.
- На паровій бані. Будьте пильними з цим методом, якщо в шоколад потрапить хоч капля води – він зіпсутий.
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Методи темперування шоколаду
Таблаж
Спочатку шоколад розтоплюють. Далі 2/3 частини шоколаду виливають на гранітну або мармурову поверхню й охолоджують до потрібної температури.
Далі додають решту шоколаду в загальну масу та доводять до робочої температури.
Темперування каллетами або метод посіву
Спочатку шоколад розтоплюють, далі – охолоджують його додаючи каллети. Знову відправляють масу прогріватися до робочої температури.
Каллети / Фото Діанора
Темперування за допомогою мікріо
Спочатку розтопіть шоколад, далі додайте мікріо. Молекули масла мікріо надають будову та властивості всім молекулам какао масла в шоколаді.
Темперування шоколаду таблаж / Фото Центр солодкого декору
Температура темперування шоколаду
- Темний шоколад: нагріваємо до 45 – 50 градусів, охолоджуємо до 28 – 29 градусів, нагріваємо до 31 – 32 градусів.
- Молочний шоколад: нагріваємо до 45 – 50 градусів, охолоджуємо до 26 – 27 градусів, нагріваємо до 29 – 30 градусів.
- Білий шоколад: нагріваємо до 45 градусів, охолоджуємо до 26 – 27 градусів, нагріваємо до 29 – 30 градусів.
Якщо ви перегріли шоколад – починайте все заново, адже він вже зіпсований.