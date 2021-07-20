Темперування шоколаду – це процес нагрівання та охолодження шоколаду до певних температур. В результаті цих кулінарних маніпуляцій какао масло твердіє в певній кристалічній структурі.

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Темперування дозволяє шоколаду ставати твердим, надає йому красивий блиск та дзвінки хрускіт. В процесі охолодження шоколад стискається, тому його легко вийняти з форми.



Шоколадні цукерки / Фото Гастроном

Важливою є не тільки температура самого продукту, а й приміщення у якому ви будете його темперувати. Ідеальна позначка для кухні – 20 – 21 градусів.

Етапи темперування шоколаду

Шоколад розтоплюють до певної температури. Швидко охолоджують. Доводять до робочої температури.

Як розтопити шоколад

У мікрохвильовій печі . Не забувайте помішувати його кожні 10 – 20 секунд.

. Не забувайте помішувати його кожні 10 – 20 секунд. На паровій бані. Будьте пильними з цим методом, якщо в шоколад потрапить хоч капля води – він зіпсутий.

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Методи темперування шоколаду

Таблаж

Таблаж – темперування на холодній поверхні.

Спочатку шоколад розтоплюють. Далі 2/3 частини шоколаду виливають на гранітну або мармурову поверхню й охолоджують до потрібної температури.

Далі додають решту шоколаду в загальну масу та доводять до робочої температури.

Темперування каллетами або метод посіву

Каллети – це невеликі диски шоколаду, які вже пройшли процес темперування.

Спочатку шоколад розтоплюють, далі – охолоджують його додаючи каллети. Знову відправляють масу прогріватися до робочої температури.



Каллети / Фото Діанора

Темперування за допомогою мікріо

Мікріо – це темпероване какао масло.

Спочатку розтопіть шоколад, далі додайте мікріо. Молекули масла мікріо надають будову та властивості всім молекулам какао масла в шоколаді.



Темперування шоколаду таблаж / Фото Центр солодкого декору

Температура темперування шоколаду

Темний шоколад: нагріваємо до 45 – 50 градусів, охолоджуємо до 28 – 29 градусів, нагріваємо до 31 – 32 градусів.

нагріваємо до 45 – 50 градусів, охолоджуємо до 28 – 29 градусів, нагріваємо до 31 – 32 градусів. Молочний шоколад: нагріваємо до 45 – 50 градусів, охолоджуємо до 26 – 27 градусів, нагріваємо до 29 – 30 градусів.

нагріваємо до 45 – 50 градусів, охолоджуємо до 26 – 27 градусів, нагріваємо до 29 – 30 градусів. Білий шоколад: нагріваємо до 45 градусів, охолоджуємо до 26 – 27 градусів, нагріваємо до 29 – 30 градусів.

Якщо ви перегріли шоколад – починайте все заново, адже він вже зіпсований.