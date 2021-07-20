Темперування шоколаду – це процес нагрівання та охолодження шоколаду до певних температур. В результаті цих кулінарних маніпуляцій какао масло твердіє в певній кристалічній структурі.

Читайте також Кулінарія в магазинах: поширені міфи та дійсні переваги

Темперування дозволяє шоколаду ставати твердим, надає йому красивий блиск та дзвінки хрускіт. В процесі охолодження шоколад стискається, тому його легко вийняти з форми.

цукерки
Шоколадні цукерки / Фото Гастроном

Важливою є не тільки температура самого продукту, а й приміщення у якому ви будете його темперувати. Ідеальна позначка для кухні – 20 – 21 градусів.

Етапи темперування шоколаду

  1. Шоколад розтоплюють до певної температури.
  2. Швидко охолоджують.
  3. Доводять до робочої температури.

Як розтопити шоколад

  • У мікрохвильовій печі. Не забувайте помішувати його кожні 10 – 20 секунд.
  • На паровій бані. Будьте пильними з цим методом, якщо в шоколад потрапить хоч капля води – він зіпсутий.

Читайте також Помилки в роботі з шоколадом та як правильно його зберігати: поради кондитера

Методи темперування шоколаду

Таблаж

Спочатку шоколад розтоплюють. Далі 2/3 частини шоколаду виливають на гранітну або мармурову поверхню й охолоджують до потрібної температури.

Далі додають решту шоколаду в загальну масу та доводять до робочої температури.

Темперування каллетами або метод посіву

Спочатку шоколад розтоплюють, далі – охолоджують його додаючи каллети. Знову відправляють масу прогріватися до робочої температури.

Калети
Каллети / Фото Діанора

Темперування за допомогою мікріо

Спочатку розтопіть шоколад, далі додайте мікріо. Молекули масла мікріо надають будову та властивості всім молекулам какао масла в шоколаді.

темпурування
Темперування шоколаду таблаж / Фото Центр солодкого декору

Температура темперування шоколаду

  • Темний шоколад: нагріваємо до 45 – 50 градусів, охолоджуємо до 28 – 29 градусів, нагріваємо до 31 – 32 градусів.
  • Молочний шоколад: нагріваємо до 45 – 50 градусів, охолоджуємо до 26 – 27 градусів, нагріваємо до 29 – 30 градусів.
  • Білий шоколад: нагріваємо до 45 градусів, охолоджуємо до 26 – 27 градусів, нагріваємо до 29 – 30 градусів.

Якщо ви перегріли шоколад – починайте все заново, адже він вже зіпсований.