Варка картофеля – это не только кулинарный процесс, но и искусство, требующее внимания к мелочам. Чтобы достичь вкусного и невероятного вкуса, следует знать несколько секретов.

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Все о картофеле

Картофель имеет свои уникальные сорта, каждый из которых имеет свои свойства и вкусовые свойства. Выбор правильного сорта для определенного блюда гарантирует непревзойденный результат.

Невероятное блюдо / Фото unsplash

Удалите любую грязь и тщательно промойте картофель – это важные шаги для приготовления вкусного блюда.

Почему не стоит готовить картофель в воде

Картофель, сваренный в воде, остался в прошлом. Если заменить воду на другой ингредиент, в результате блюда получаются очень кремовыми и нежными, гораздо лучше, чем готовящиеся на воде. Весь секрет – в молоке.

Как варить картофель в молоке

Приготовление картофеля в молоке практически ничем не отличается от варки в воде. Отварите картофель в молоке с солью до мягкости, затем отлейте жидкость. Перед подачей добавьте немного сливочного масла.

При варке картофеля следует использовать ароматные специи. Можно добавить в молоко излюбленные травы, свежие или сушеные.