Варіння картоплі – це не лише кулінарний процес, а й мистецтво, що вимагає уваги до дрібниць. Для того, щоб досягнути смачного та неймовірного смаку, слід знати кілька секретів.

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Все про картоплю

Картопля має свої унікальні сорти, кожен з яких має свої властивості та смакові якості. Вибір правильного сорту для певної страви гарантує неперевершений результат.

Неймовірна страва / Фото unsplash

Видаліть будь-який бруд та ретельно промийте картоплю – це важливі кроки для приготування смачної страви.

Чому не варто готувати картоплю у воді

Картопля, зварена у воді, залишилася в минулому. Якщо замінити воду на інший інгредієнт, у результаті страви виходять дуже кремовими і ніжними, набагато кращими, ніж ті, що готуються на воді. Весь секрет – у молоці.

Як варити картоплю в молоці

Приготування картоплі в молоці практично нічим не відрізняється від варіння у воді. Відваріть картоплю в молоці з сіллю до м'якості, потім відлийте рідину. Перед подачею додайте трохи вершкового масла.

При варінні картоплі варто використати ароматні спеції. Можна додати в молоко улюблені трави, свіжі або сушені.

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