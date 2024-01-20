Сколько времени варить вареники: благодаря этому трюку они никогда не слипнутся

Вареники невозможно не любить, ведь тесто так вкусно, а в начинку можно спрятать любые ингредиенты. Однако их приготовление может вызвать определенные трудности, особенно у новичков.

Большинство украинцев очень любят вареники. Независимо от любимых ингредиентов для начинки важно знать, сколько времени и как варить вареники. Правильный способ приготовления сделает тесто нежным и мягким, а начинку – совершенной.

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Оптимальное время варки вареников

На время варки вареников влияет несколько факторов. На что стоит обратить внимание в первую очередь – это толщина теста. Чем тоньше тесто, тем меньше время приготовления вареников.

Особое блюдо для украинской кухни / Фото unsplash

Начинка внутри также оказывает влияние на время варки. Если она готовится из уже приготовленных продуктов, нужно дать свариться дышу тесту.

Готовые вареники бросают в кипящую воду, а время варки отсчитывают с момента, когда они всплывут на поверхность. В среднем они варятся от 3 до 5 минут.

Сколько варить замороженные вареники

Если вы хотите приготовить замороженные вареники, то их не нужно предварительно размораживать. Сразу бросьте их в подсоленную кипящую воду. Количество воды для варки такое же, как и для свежих. Время приготовления замороженных вареников длиннее. Обычно это примерно через 5 – 7 минут после того, как они истекут.

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