Жареный картофель – частый гость на столах украинцев. Как приготовить ее так, чтобы каждый кусочек был идеально хрустящим? С нашими советами у вас все обязательно получится!
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Как не допустить прилипания картофеля к сковороде
Самый простой способ предотвратить прилипание – это, конечно, добавить жир. Изоляция между сковородой и пищевым продуктом предотвращает слипание. Но масло следует наливать перед жаркой, а не во время жарки.
Вкусная картошка / Фото unsplash
Какие специи сочетаются с картофелем
Тимьян, розмарин, майоран, чеснок и немного мускатного ореха – это все, что вам понадобится для приготовления вкусного и нежного по вкусу картофеля. По возможности следует использовать свежую зелень, тогда блюдо станет ароматным.
Рецепт жареного картофеля
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Чтобы приготовить жареный картофель на сковороде, начните с очистки его от кожуры, вымойте и нарежьте ломтиками толщиной примерно 0,5 – 1 сантиметра.
- Затем разогрейте на сковороде растительное масло и добавьте картофель.
- Всыпьте специи, перемешайте лопаткой и накройте крышкой. Жарьте на медленном огне, пока картофель не подрумянится и не станет мягким внутри (примерно 15 – 20 минут).
- Время от времени приподнимайте крышку и перемешивайте картофель.