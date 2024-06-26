Деликатес, который часто не умеют готовить: шеф рассказал, как правильно жарить чесночные стрелки
Источник:yaroslavskyi_vova
Чесночные стрелки – настоящий летний деликатес. Однако очень важно их правильно приготовить.
Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, как он жарит чесночные стрелки. С этими советами они будут мягкими и очень ароматными.
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Как готовить чесночные стрелки
Ярославский отметил, что чесночные стрелки – это сезонно, не дорого, легко в приготовлении и вкусно.
Стрелки чеснока лучше брать самые свежие и сладкие, немного старые придется тушить на 5 минут больше. На стрелках есть семенная коробочка, которую я отрываю!
– добавил шеф.
Как готовить чесночные стрелки:
- Нарежьте стрелки так, чтобы была длина 4 – 6 сантиметров и хорошо промойте.
- Нагрейте сковороду с маслом и добавьте нарезанные стрелки, посолите и поджарьте где-то 5 минут.
- Добавьте кусочек сливочного масла, несколько столовых ложек воды, накройте крышкой и тушите еще 5 минут.
Смотрите видео, как готовить чесночные стрелки:
"И это все! Стрелки готовы Они аж сладкие на вкус, может едва-едва чувствоваться аромат чеснока, но он не мешает, а напоминает спаржевую фасоль! Еще можно добавлять сметану за несколько минут до готовности и просто есть с отварным картофелем", – добавил Ярославский.
Также чесночные стрелки можно заливать яйцами и сделать из них сезонный завтрак.
"Можно добавлять и другие овощи и специи. Можно просто делать на блендере свежую пасту, которую потом нужно хранить в холодильнике. Можно заморозить и использовать зимой!" – подытожил Ярославский.Понравился рецепт? Узнайте, как просто и вкусно приготовить лисички в сметанном соусе.