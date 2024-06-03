Для того чтобы пожарить картофель и получить идеальный результат, нужно выполнить несколько простых действий. Часто их избегают, а потом жалуются на сковороду или пригоревшую картошку.

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Правильная нарезка картофеля

Нарезка картофеля – один из главных факторов, которые влияют на результат. Нужно позаботиться, чтобы кусочки были одинаковой формы и размера. Иначе часть из них пригорит, а другая останется сырой.

Замачивание

Перед началом приготовления почищенный картофель надо замочить в холодной воде минимум на 30 минут, а еще лучше – на час. Таким нехитрым способом мы избавимся от лишнего крахмала, из-за которого картофель в процессе приготовления может превратиться в кашу.

Убираем лишнюю влагу

Далее нужно слить жидкость и выложить картофель на бумажные полотенца. Лишняя влага – один из самых больших врагов жареного картофеля.

Кроме того, мокрый картофель при выкладывании на сковороду спровоцирует брызги горячего масла. Это не только повлияет на вкус блюда, но и может угрожать ожогами.

Как жарить картофель

Сковорода должна быть хорошо разогрета, масло – тоже. Жалеть масла не нужно, при жарке картофеля оно начнет быстро испаряться.

Укладывать картофель нужно в 2 – 3 слоя, но не больше. Чем меньше клубней на сковороде, тем лучше и аккуратнее будет результат.

Пока нижний слой хорошо не прожарится, перемешивать картофель не нужно. Также не стоит накрывать сковороду крышкой, если вы хотите получить хрустящую корочку.

Что касается соли и перца, то их нужно добавлять на финальном этапе приготовления.

Это важно знать: кому нельзя есть молодой картофель.